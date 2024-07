Cesenatico, controlli durante la Notte Rosa: in auto con un grosso coltello, denunciati madre e figlio

Anche quest’anno, in occasione della Notte Rosa, per il presidio di Polizia della provincia di Forlì-Cesena si è trattato di un weekend impegnativo con la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere nei Comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano e San Mauro Mare, con un incremento delle pattuglie, soprattutto nella fascia oraria serale e notturna. Sono state impiegate venti pattuglie con i colori di istituto, con 40 uomini in divisa, per garantire visibilità, nonché alcune pattuglie in abiti civili e con auto civetta che hanno avuto il compito di monitorare anche le zone residenziali per il controllo di soggetti che per il loro incedere possono ingenerare sospetti circa la loro presenza in quei luoghi.

Nei 21 posti di controllo, con verifiche effettuate su oltre 110 veicoli e 220 persone, di cui quasi quaranta stranieri e oltre 20 minorenni, sono incappati anche madre e figlio, rispettivamente di 45 e 25 anni, residenti a Cesenatico, i quali a bordo della loro autovettura trasportavano un grosso coltello di oltre 30 centimetri, di cui la legge vieta il porto fuori dalla propria abitazione e di cui gli stessi non sono stati in grado di giustificare il possesso. A tal proposito, al termine degli accertamenti di rito i due cittadini italiani, ma di origine straniera, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria in concorso tra loro, per aver portato fuori dalla propria abitazione un’arma da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo e anche in virtù di un precedente di polizia specifico del ragazzo, per l’offesa alla persona.

Un giovane, di 17 anni, proveniente dalla provincia di Bergamo e in vacanza a Gatteo Mare con la famiglia, è stato controllato da agenti in borghese del presidio di Polizia in una zona segnalata come frequentata da giovani dediti all’uso di sostanze stupefacenti. Nello specifico nella zona prospicente i Giardini a Mare gli agenti hanno posto l’alt a un ragazzo in sella alla sua bicicletta. Questi, fin dall’inizio del controllo, ha assunto, nei confronti degli agenti, un atteggiamento agitato e nervoso, tanto da insospettire gli operatori. Il minore, essendo privo di documenti atti all’identificazione, ha spontaneamente accompagnato gli agenti in albergo a Gatteo Mare, per recuperare un documento. Appena lo stesso ha estratto il documento dal marsupio appeso all’ingresso della camera d’albergo, gli agenti, che si trovavano all’esterno della stanza, hanno subito avvertito un forte odore di hashish: a questo punto i poliziotti non hanno potuto far altro che chiedere al giovane se detenesse droga e lo stesso, pur riluttante, ha consegnato agli agenti due confezioni in cellophane, contenente in totale 35 grammi lordi di hashish, suddiviso in dosi. Dopo aver contattato anche i genitori del minorenne, lo stesso è stato denunciato alla autorità giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di droga e riaffidato ai parenti.

Un lieto fine ha avuto, invece, la disavventura capitata a una famiglia della provincia di Torino. In questo caso la volante del presidio di Polizia di Cesenatico, mentre era intenta a svolgere un controllo nella zona di Piazza Andrea Costa, è stata avvicinata da una ragazzina che ha segnalato la presenza di un bambino che si era smarrito e piangeva disperatamente. La professionalità e gestione dell’evento da parte dei giovani agenti ha fatto sì che il minore si calmasse e riuscisse a riferire, pur tra i singhiozzi, alcuni particolari utili ai poliziotti al fine di identificare e rintracciare i genitori. Nel frattempo si è creato un capannello di gente che voleva contribuire in qualche modo a risolvere la problematica, finché grazie anche all’intervento di una donna che ha riconosciuta il piccolino, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il padre trentenne che era in apprensione e alla disperata ricerca del figlio, che ha potuto riabbracciare pociùo dopo.