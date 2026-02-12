Cesenatico, controlli della polizia locale

CESENATICO. Nei giorni scorsi è stato predisposto un servizio serale straordinario di controllo del territorio con tre equipaggi del Comando di Polizia Locale di Cesenatico che hanno monitorato alcune aree del territorio. Sono state 40 le persone controllate nelle adiacenze della stazione ferroviaria anche con l’ausilio del metaldetector per verificare l’eventuale porto di armi da taglio e da punta e non sono emerse irregolarità. Si è proceduto alla segnalazione di due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, che le parti riferivano essere destinate al consumo personale.

I controlli stradali hanno permesso di sottoporre a fermo amministrativo un autoveicolo che circolava con la targa illeggibile e a deferire alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino

che si era posto alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 0,98 g/l per il quale è stato altresì disposto il ritiro della patente di guida. Sul fronte della sicurezza stradale veniva inoltre intercettato un veicolo con targa estera impiegato nell’attività di trasporto internazionale di merci privo della prescritta autorizzazione. In attesa del pagamento del verbale, pari a 4.130€, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla ditta incaricata dalla Prefettura.

«I servizi serali straordinari», spiega l’assessore Mauro Gasperini, «sono stati predisposti per intensificare la presenza sul territorio in questi mesi di ”bassa stagione”; e la presenza della nostra Polizia Locale è sempre un segnale importante. Nelle adiacenze della stazione sono state controllate quaranta persone senza trovare irregolarità e questa è senza dubbio un buon segnale. Ringrazio come sempre il comandante Rizzo e gli agenti per la professionalità».