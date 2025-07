Cesenatico, controlli della Polizia: due denunciati per possesso di armi da taglio

CESENATICO. Nel fine settimana, la Polizia di Cesenatico ha intensificato i controlli lungo la riviera per prevenire reati e garantire la sicurezza dei turisti. L’attenzione si è concentrata su individui con comportamenti sospetti, portando a due distinti interventi.

Durante un pattugliamento all’alba, una volante ha notato un’auto parcheggiata in una zona appartata del Lungomare di Ponente con un uomo che sembrava dormire all’interno. Insospettiti, gli agenti hanno fermato l’uomo, un quarantenne di Forlì, che si è mostrato subito scontroso e reticente. Dopo le prime insistenze, l’uomo ha consegnato agli agenti un coltello multiuso e un taglierino che teneva nello zaino. Nonostante ciò, il suo atteggiamento ha convinto i poliziotti a proseguire gli accertamenti. Durante la perquisizione, nel bagagliaio è stato scoperto un coltello multiuso con ascia a doppio taglio e martelletto incorporato, il cui porto è vietato. All’interno del veicolo sono stati trovati anche un altro taglierino e una piccola quantità di hashish per uso personale. Non riuscendo a giustificare la detenzione delle armi da taglio, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Per il possesso di stupefacente, è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena.

Poco dopo, gli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico, in servizio in abiti civili, hanno fermato un trentenne italiano, residente nel Ravennate, che si aggirava con fare sospetto vicino a uno stabilimento balneare di Levante. L’uomo aveva precedenti di polizia. Durante il controllo, il soggetto ha consegnato spontaneamente un coltello multiuso e una dose di eroina per uso personale. Anche in questo caso, non potendo fornire una valida spiegazione per il possesso del coltello, l’uomo è stato denunciato. Inoltre, per il possesso di droga, è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna.