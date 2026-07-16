Cesenatico, controlli dei carabinieri: tre accampati in un albergo in disuso

CESENATICO. Continuano a pieno ritmo i controlli straordinari sul litorale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Supportati dal Nucleo Elicotteri di Forlì e dalle squadre di rinforzo del 2° Battaglione Liguria, i militari hanno pattugliato stabili abbandonati, aree verdi e le principali arterie stradali per garantire la sicurezza nel periodo di massima affluenza turistica.

L’operazione si è conclusa con 9 persone denunciate alla Procura di Forlì e 5 giovani segnalati come assuntori di stupefacenti.

Ecco il bilancio delle operazioni sintetizzate su 5 fronti.

Occupazione abusiva di hotel dismessi: tre giovani (due marocchini e un tunisino) sono stati denunciati per violazione di domicilio, invasione di edifici e danneggiamento, avevano forzato gli accessi di un albergo in disuso a Villamarina per accamparsi all’interno.

Guida in stato di ebbrezza: quattro automobilisti sono stati sanzionati con il ritiro immediato della patente, sottoposti all’alcoltest, hanno registrato valori compresi tra 0,9 e 1,5 g/l.

Immigrazione irregolare: due cittadini tunisini, rintracciati senza documenti e sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, sono stati avviati all’ufficio stranieri.

Tentato furto in un negozio: un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre tentava di rubare un iPhone di valore, utilizzando attrezzi da scasso per manomettere le placche anti-taccheggio.

Contrasto allo spaccio e consumo di droga: 5 ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, sorpresi nei parchi e nei luoghi di aggregazione, sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi complessivi di cocaina, hashish e marijuana.