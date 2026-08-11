Cesenatico, controlli dei Carabinieri: tra guidatori ubriachi, ladri e aggressioni al 118 scattano nove denunce

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno setacciato il territorio con un maxi servizio straordinario di controllo, concentrandosi soprattutto nelle ore serali e notturne per prevenire reati, monitorare le strade e contrastare lo spaccio di droga. L’operazione, condotta insieme ai militari del Nucleo Operativo Radiomobile, delle Stazioni locali e della Squadra SAT del II Battaglione Liguria, si è conclusa con nove persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì.

Lungo le strade principali sono finiti nei guai due automobilisti sorpresi al volante ubriachi: per entrambi, fermati con valori ben oltre i limiti di legge, sono scattati il ritiro della patente e l’affidamento del veicolo. Tra gli altri interventi spicca quello nei confronti di un ragazzo che stava prendendo a calci un’ambulanza molestando il personale del 118, poi denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sul fronte dei reati contro il patrimonio, i militari hanno recuperato un borsello con 300 euro restituendolo al proprietario dopo aver denunciato il giovane ladro che lo aveva appena rubato da un’auto in sosta, mentre due uomini sono stati fermati per un tentato furto di vestiti e alimenti in un negozio.

L’attività ha portato inoltre alla denuncia di un soggetto che ha violato il foglio di via da Cesenatico, di un uomo che si è rifiutato di fornire i propri documenti e di un altro sorpreso a infastidire i clienti di un bar in evidente stato di alterazione alcolica. È stata invece accompagnata in un centro per i rimpatri una donna straniera non in regola con il permesso di soggiorno. Infine, quattro giovani fermati nei parchi e nei luoghi di ritrovo della zona sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marijuana.