Cesenatico, controlli dei carabinieri: 12 denunciati tra armi, furti e guide in stato di ebbrezza

CESENATICO. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prevalentemente in orario serale e notturno e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose, nonché al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le principali arterie stradali, si sono conclusi con la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì di dodici persone, e in particolare:

• tre automobilisti, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché, sottoposti ad accertamento mediante etilometro, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori compresi tra 0,94 g/l e 1,24 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate ai fini della successiva sospensione da parte della Prefettura e i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

• un ulteriore automobilista, per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica e risultato positivo al test preliminare, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso il presidio ospedaliero di Cesenatico. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

• due uomini e un minorenne, per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso, rispettivamente: il minore, di un coltello a serramanico con lama di medie dimensioni; uno dei due uomini, di un manganello in ferro; l’altro, di una forbice da cucina di cui non era in grado di giustificare il porto fuori dalla propria abitazione. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro;

• un uomo, per il reato di furto aggravato, poiché sorpreso alla guida di un autoveicolo asportato poco prima dall’interno di una ditta. Il veicolo, recuperato, è stato restituito all’avente diritto;

• un cittadino straniero, per il reato di furto aggravato, per aver sottratto articoli vari e generi alimentari per un valore di alcune centinaia di euro dagli scaffali di un centro commerciale. La refurtiva, recuperata, è stata restituita all’avente diritto. Nella medesima circostanza, il soggetto — risultato privo di valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale e trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo — è stato altresì deferito per il reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 286/1998, nonché segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990. L’interessato è stato avviato presso il competente Ufficio Immigrazione per la definizione della propria posizione amministrativa;

• una donna, per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio, poiché, sottoposta a controllo nel Comune di Savignano sul Rubicone, è risultata destinataria della misura di prevenzione del divieto di ritorno in quel Comune per la durata di tre anni;

• due cittadini stranieri, per il reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 286/1998, poiché, nel corso del controllo, sono risultati entrambi privi di valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale. I medesimi sono stati avviati presso il competente Ufficio Immigrazione per la definizione della propria posizione amministrativa.

Nel corso del servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, tre giovani che, controllati in aree verdi e luoghi di aggregazione, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina, sottoposte a sequestro amministrativo.