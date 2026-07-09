Cesenatico, controlli antidegrado in centro: denunce, espulsioni e un Daspo urbano

Giro di vite della Polizia a Cesenatico contro il degrado urbano, i bivacchi e l’ubriachezza molesta nelle aree centrali della città. Gli agenti del locale Presidio, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore Claudio Mastromattei lungo la costa, hanno effettuato una serie di verifiche mirate per riscontrare le numerose segnalazioni dei cittadini. L’operazione si è conclusa con un bilancio di quattro sanzioni per ubriachezza molesta, due denunce per violazione delle norme sugli stranieri, due decreti di espulsione, un Daspo urbano e il sequestro di circa dieci grammi di marijuana.

I primi interventi si sono concentrati in Piazza del Monte durante il mercato mattutino, dove i poliziotti hanno rintracciato due donne e un uomo in evidente stato di alterazione da alcol. Accompagnati negli uffici non senza fatica, i tre sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. Dagli accertamenti è emerso che una delle donne, una quarantenne, aveva il permesso di soggiorno scaduto da oltre due anni, mentre l’uomo, un cittadino tunisino entrato illegalmente in Italia, è stato denunciato per clandestinità e munito di decreto di espulsione.

I controlli sono poi proseguiti in Largo San Giacomo, dove le volanti hanno intercettato cinque persone intente a bivaccare e a consumare alcolici tra le auto in sosta. Tra i soggetti identificati, quasi tutti già noti alle forze dell’ordine, un quarantacinquenne residente a Gatteo ha ricevuto la notifica di diversi atti giudiziari pendenti ed è stato sanzionato per ubriachezza. Un quarantenne originario del Foggiano e residente a Ravenna è stato invece trovato in possesso di marijuana, subendo il sequestro amministrativo della sostanza con segnalazione in Prefettura come assuntore. Nella stessa zona, un giovane straniero pluripregiudicato è stato raggiunto da un Daspo Urbano emesso dal Questore, che gli vieterà di frequentare determinate aree di Cesenatico per i prossimi due anni.

Infine, nel corso dei pattugliamenti è stato rintracciato anche un cittadino pachistano sprovvisto di regolare titolo di soggiorno. L’uomo era rimasto illegalmente sul territorio nazionale nonostante la commissione competente gli avesse già negato la protezione internazionale per mancanza dei requisiti. Anche per lui è scattato il provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto della provincia di Forlì-Cesena.