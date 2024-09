Cesenatico, contributi a Polizia Locale, mensa e trasporti scolastici e festival del podcast

Il Consiglio Comunale di Cesenatico nella sua ultima seduta ha approvato una variazione di bilancio con 11 voti favorevoli e 6 voti contrari.

Polizia Locale, mense e trasporti scolastici

Per quanto riguarda gli investimenti sono da registrare oltre 80.000 euro per quanto riguarda la Polizia Locale che si doterà di un’unità cinofila per cui è stato acquistato un veicolo dedicato oltre all’acquisizione di nuove attrezzature e di un’autovettura per il pronto intervento. Questo piccolo pacchetto contribuirà a migliorare ulteriormente il lavoro degli agenti sul territorio forte anche di un contributo regionale di circa 50.000 euro.

In merito alla spesa corrente è la scuola a farla da padrone con 150.000 euro destinati al servizio mensa per far fronte anche ai maggiori costi delle Cooperative che gestiscono il servizio; 120.000 euro per garantire la gratuità del trasporto scolastico per tutti gli studenti di Cesenatico nella fascia 3-14 e 40.000 euro di risorse in più per l’assistenza agli studenti con disabilità.

La cultura

Per quanto riguarda invece il settore cultura si registrano 50.000 euro di incremento per la prossima stagione teatrale e per l’edizione 2024 di “Sentire le Voci”, il festival del podcast che torna a novembre dopo il grande successo della passata edizione.

«La variazione approvata dal Consiglio Comunale si muove su tre direttrici principali che sono fondamentali per il territorio: l’ambito scolastico con due servizi fondamentali come mensa e trasporto oltre all’assistenza degli studenti con disabilità; la sicurezza del territorio andando ad arricchire le dotazioni della Polizia Locale anche con un’unità cinofila; la cultura, preparando la stagione teatrale dell’inverno e confermando il festival del podcast dopo il grande successo dello scorso anno», il commento dell’assessore Jacopo Agostini.