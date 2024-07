Cesenatico, conoscere giocando tutto sul mare Adriatico e i suoi abitanti

Imparare, giocando in spiaggia e divertendosi, a conoscere il mare Adriatico e le creature che lo abitano. Ma anche quelle che soltanto ultimamente stanno iniziando a colonizzarlo o i problemi spesso dovuti alla presenza degli uomini che lo affliggono.

Per i mesi di luglio ed agosto, il mercoledì ed il sabato nell’arco di sei stabilimenti balneari di Valverde le attività ludiche per i bimbi ed i ragazzi tra i 5 ed i 12 anni sono e saranno anche diverse dai consueti giochi o dalla “baby dance”. Sono infatti in corso, coordinati e voluti proprio da questi stabilimenti balneari, una serie di incontri durante i quali si studia il mare, si fanno laboratori conoscitivi ed ogni partecipante può poi riportare a casa o in albergo con sé il frutto del proprio lavoro fatto assieme agli altri e le relative nuove conoscenze acquisite.

Giulia Biguzzi, cesenate 27enne, è laureata in scienze biologiche e studia Biologia Marittima al politecnico di Ancona. Lavora da anni nel settore educativo (è stata in servizio anche per l’acquario di Cattolica) ed in spiaggia a Valverdere sta portando per i bimbi ed i ragazzi che vogliono partecipare (gli eventi sono sempre gratuiti) l’esperienza maturata in passato nell’organizzazione di attività ludico-didattiche all’Oceamographic di Valencia.

Gli incontri sono di volta i volta in uno stabilimento diverso sempre della medesima zona. Solitamente il mercoledì tra bagno Bahama, Bagno Selene, bagno Ad Nova e bagno Angeli neri, si studiano le specie marine tipiche dell’Adriatico. Mentre i sabati vengono dedicati in particolar modo alle problematiche del mare o alle specie aliene: quelle come il granchio blu (protagonista dell’incontro di ieri mattina) che da poco tempo sono arrivate qui e stanno velocemente colonizzando l’Adriatico.

La bellezza degli animali, i rischi o le proprietà d’apporto all’ecosostema marino. I partecipanti ai laboratori con Giulia Biguzzi per qualche ora si muovono tra stabilimento balneare e spiaggia. Andando a cercare l’animale tema della giornata (come accaduto quando ad esempio si è parlato di meduse) guardando video tematici, ricevendo istruzioni utili sul tipo di pesce o di animale che è tema nella giornata e facendo anche un piccolo laboratorio al temine del quale ciascun partecipante può riportare a casa la propria esperienza e quanto appreso.

Il tutto in 12 incontri gratuiti. Prossime tappe del sabato saranno il 27 luglio il 3 ed il 10 agosto al bagno Romagna. Dove si parlerà nell’ordine della torbidità del nostro mare (tra scarichi ed edilizia...) ed il centro immersioni Cesena farà provare a bimbi e ragazzi le sue attrezzature; poi pesca ed acquacoltura ed in fine le plastiche e le micro plastiche in mare.