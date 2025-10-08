Cesenatico, concerto aperitivo a Casa Moretti: gli appuntamenti da ottobre a dicembre

C’è un momento, a Casa Moretti, in cui le poesie sembrano uscire dalle pagine e mettersi in ascolto, dove la voce incontra gli strumenti per un pubblico che entra in punta di piedi nelle stanze del poeta. Questi i segni particolari de “Le domeniche di... Parole & Musica”, la rassegna che unisce una visita guidata recitata e un concerto-aperitivo.

Gli appuntamenti dedicati ai testi di Marino Moretti tornano per tre domeniche e tre epoche musicali. Un viaggio in musica, dal Barocco al Novecento, con la visita guidata e recitata da Alessandro Migliucci, autore, regista e all’occorrenza attore, che da oltre vent’anni lavora tra teatro e cinema, spaziando dalla regia alla drammaturgia fino a progetti culturali e sperimentali.

E per chiudere, ogni appuntamento sarà arricchito da un aperitivo nella Legnaia, offerto dalla piadineria 16 Nodi.

“Non è solo una visita, non è solo un concerto: è un passaggio di testimone tra parola e musica, dentro la casa del poeta di Cesenatico – spiega il direttore artistico della rassegna, Thomas Cavuoto - Dopo il successo della scorsa edizione, continuiamo in questo viaggio tra i testi di Marino Moretti proposti in una chiave diversa: tra musica e recitazione”.