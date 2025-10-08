Cesenatico, concerto aperitivo a Casa Moretti: gli appuntamenti da ottobre a dicembre

C’è un momento, a Casa Moretti, in cui le poesie sembrano uscire dalle pagine e mettersi in ascolto, dove la voce incontra gli strumenti per un pubblico che entra in punta di piedi nelle stanze del poeta. Questi i segni particolari de “Le domeniche di... Parole & Musica”, la rassegna che unisce una visita guidata recitata e un concerto-aperitivo.

Gli appuntamenti dedicati ai testi di Marino Moretti tornano per tre domeniche e tre epoche musicali. Un viaggio in musica, dal Barocco al Novecento, con la visita guidata e recitata da Alessandro Migliucci, autore, regista e all’occorrenza attore, che da oltre vent’anni lavora tra teatro e cinema, spaziando dalla regia alla drammaturgia fino a progetti culturali e sperimentali.

E per chiudere, ogni appuntamento sarà arricchito da un aperitivo nella Legnaia, offerto dalla piadineria 16 Nodi.

“Non è solo una visita, non è solo un concerto: è un passaggio di testimone tra parola e musica, dentro la casa del poeta di Cesenatico – spiega il direttore artistico della rassegna, Thomas Cavuoto - Dopo il successo della scorsa edizione, continuiamo in questo viaggio tra i testi di Marino Moretti proposti in una chiave diversa: tra musica e recitazione”.

Il programma

Domenica 12 ottobre – Dal liuto alla voce: Ettore Marchi (liuto) e Eleonora Moro (voce).

Domenica 9 novembre – Questione di fiati: Luca Troiani (clarinetto) e Alex Sabbioni (clarinetto).

Domenica 14 dicembre – Corde che in-cantano: Nicole Arianna Zecchini (arpa).

La rassegna è organizzata dall’associazione Il Trabaccolo con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

Gli appuntamenti si svolgeranno a Casa Moretti – via Marino Moretti 1 - Cesenatico. Ogni data prevede due turni, alle ore 16.00 e alle 17.30. Il costo del biglietto è di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a iltrabaccoloaps@gmail.com oppure chiamare al numero 353 474 2492 (dal lunedì al sabato, 10.00–13.00 e 15.00–20.00).

