Cesenatico, concerto all’alba domenica 10 agosto: la spiaggia diventa Woodstock con i Voodoo Child

Penultimo appuntamento con i concerti all’alba sull’arenile di Cesenatico. Una fetta di Cesenatico diventa una Woodstock 2.0 il 10 agosto, ore 6 del mattino. Sarà la spiaggia libera del Circolo Vela in prossimità di via pian del Carpine a Ponente a far da cornice al rewind musicale. Sarà un’alba a cavallo tra gli anni 60 e 70 grazie ai Voodoo Child che rievocheranno le sonorità e i brani di un’epoca musicale che segna un prima e un dopo nella storia. Un traguardo che passa attraverso l’uso di una strumentazione rigorosamente analogica, il più fedele possibile al sound anni ‘60. Gli spettatori potranno dunque godere del puro sound vintage di un’epoca irripetibile.

Lo stile della band è una fusione tra il funk/rock psichedelico con venature soul del secondo Jimi Hendrix (con richiami anche al sound dei Doors) ed il blues classico americano ed inglese (le influenze di Al Kooper, Mike Bloomfield, Carlos Santana, John Mayall ed Eric Clapton sono molto evidenti). La band utilizza una strumentazione rigorosamente analogica, una scelta sicuramente in controtendenza rispetto all’epoca attuale. I Voodoo Child sono stati scelti più volte per diverse rassegne a tema ed hanno alle spalle oltre 500 live.

La band è reduce da un tour in Nord Europa, con date in Danimarca (Copenhagen) e Svezia (al prestigioso Flat Cap di Helsingborg, dove suonano gruppi provenienti da tutto il mondo). Il 31 dicembre 2024 dicembre la band ha suonato al leggendario Hard Rock Café di Amsterdam.

I concerti all’alba sono un evento che vede la collaborazione tra comune di Cesenatico e Coop. Stabilimenti Balneari; questo spettacolo è stato scelto da Matteo Razzani, direttore artistico per i Balneari.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, i concerti saranno annullati. Per informazioni: Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.