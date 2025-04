Cesenatico, concerti all’alba 2025: ecco il programma dell’estate

L’attesa per gli albisti è finita. Ecco pronto il nuovo calendario dei concerti all’alba nelle spiagge libere di Cesenatico. Uno dei calendari più longevi della riviera. Il programma, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Cesenatico e Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico è eterogeneo per incontrare i favori di gusti diversi.

Il primo appuntamento? Domenica 29 giugno alle 6 del mattino presso il bagno Conti dove Gloria Turrini e Francesco Laghi daranno il “la” alla stagione 2025. Apriranno le danze con ritmi soul, blues incontrando per la via anche brani rock n’roll e pop, il tutto riletto in chiave acustica.

Domenica 6 luglio la spiaggia libera di Zona Cesarini ospiterà il concerto dedicato a Nina Simone e Billie Holiday firmato da Indaco Trio.

Secondo Casadei guarderà dall’alto la fetta di spiaggia libera dei Diamanti domenica 20 luglio con l’esibizione del trio tutto al femminile Emisurela che darà la sveglia al ritmo folk romagnolo in versione indie.

«Non è estate senza i concerti all’alba nella nostra Cesenatico – ha commentato l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli – ringrazio Alberto Antolini e il presidente della Coop. Stabilimenti Balneari Simone Battistoni per il lavoro dei mesi scorsi che ha portato a questa programmazione artistica di livello».

Il 27 luglio la spiaggia libera di Piazza Costa accoglierà la nutrita formazione dei Musicanti di San Crispino. Fra ottoni, legni, tamburi e liuto, un totale di 16 elementi invaderà la spiaggia. Segni particolari? Saranno tutti in canotta e fazzotto a quattro nodi.

“I concerti all’alba - ha sottolineato Simone Battistoni - sono solo una delle tante collaborazioni tra il Comune di Cesenatico e la Coop. Bagnini. Sono però la nostra punta di diamante in termini di gradimento e soddisfazione dell’utenza. Il cartellone di quest’anno, poi, è una vera chicca”.

Domenica 3 agosto il risveglio sarà carioca con il duo Tatiana Valle e Alberto Cappelli che si esibirà in un omaggio a Sjavan e Guinga nella ritrovata e splendida cornice della spiaggia delle Tamerici.

Il 10 agosto la spiaggia libera del circolo Vela diventa una fetta di Woodstock con i Voodoo Child e il loro sound che punta all’alta fedeltà del festival più noto di sempre.

Chiude la stagione la Savio Vurchio Band il 17 agosto sempre alle 6 con un omaggio a Pino Daniele nella spiaggia libera di Piazza spose dei Marinai.

Tutti i concerti all’alba sono a ingresso libero e inizieranno alle ore 6 del mattino. Il calendario completo è disponibile sul sito www.teatrocomunalecesenatico.it alla pagina spettacoli dove è possibile trovare anche la mappa della spiaggia per ogni singolo live. In caso di maltempo i concerti saranno annullati si raccomanda quindi di seguire i social del teatro di Cesenatico per non perdersi tutti gli aggiornamenti, anche quelli dell’ultimo minuto.