Cesenatico, “comunità energetica rinnovabile”: il 16 ottobre lì’approvazione

Cesenatico sta per costituire la sua prima Comunità energetica Rinnovabile “Ce(r)senatico” promuovendo un modello energetico partecipativo, sostenibile e orientato ai bisogni dei cittadini. La deliberà di approvazione sarà votata durante il Consiglio Comunale del prossimo 16 ottobre con l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione. I soci fondatori della comunità saranno il Comune di Cesenatico, Azienda AUSL Romagna e ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena. L’Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile e svolgerà la sua attività esclusivamente nell’ambito della Regione Emilia Romagna avendo come riferimento prioritario il territorio del Comune di Cesenatico e sarà poi aperta ai privati cittadini. L’energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dell’Associazione è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito.