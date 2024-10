Cesenatico, compravendita di case: prezzi e tendenze ai raggi x

Vendite immobiliari a Cesenatico: il mercato è in salute. Le agenzie immobiliari presenti su piazza sono ormai una trentina. Fanno gola le case al mare, specialmente tra quanti già conoscono la località per avere trascorso qui per anni le vacanza. Scarseggiano le nuove costruzioni in centro, perché il territorio saturo. Questo il quadro dipinto da Giovanni Torelli, titolare dell’agenzia Torelli Immobiliare, che ha appena cambiato la propria sede.

Come se la passa mercato immobiliare a Cesenatico?

Direi bene. Noi, come agenzia, abbiano raddoppiato il fatturato nel 2023 e quindi abbiamo deciso di ampliarci, posizionandoci sempre sull’asse commerciale di viale Trento, nei saloni dell’ex “Moma”. Il nostro bacino di immobili da vendere va da Cesenatico a Cervia a Gatteo, più il Rubicone, e qualcosa a Cesena. La richiesta si mantiene alta e si vende bene.

E i prezzi?

Il Borsino immobiliare Omiindica che la quotazione media a Cesenatico è di 2.505 al metro quadrato (+93% rispetto alla media provinciale), a Cervia è 2.641, a Gatteo 1.521 e a San Mauro 1.452. Per una comparazione, Bellaria è a quota 1.961 euro, Rimini a 2.022 e Riccione a 3.236. L’andamento delle quotazioni nel 2023 a Cesenatico si è mantenuto stabile, mentre sono calate del 10% le vendite (402 quelle residenziali a Cesenatico, 781 a Cervia), del 19 % a Gatteo (124) e del 22% a San Mauro.

Si trovano appartamenti in buono stato?

Sì, e si vende sia in centro che in periferia e nelle frazioni. Quello che non si trova sono le nuove case in costruzione. Al momento, quel che c’è di nuovo in centro è costituito per lo più da appartamenti in ristrutturazione oggetto di demolizione-ricostruzione, anche di ex pensioni non più in attività da anni e trasformate residenze.

Oltre alla disposizione degli interni e alle superfici utili, quali sono gli aspetti a cui prestano più attenzione gli acquirenti?

La presenza di terrazzi, il garage o posto auto, la corte privata interna indipendente.

Per comprare una casa in zona mare quanti soldi servono?

Sia a Cesenatico che a Cervia bisogna disporre di un budget di 200-300mila euro. Per un bilocale in zona Levante a Cesenatico possiamo dire che mediamente servono 170-220 mila euro, per un trilocale 250-360mila, per case 330-390mila euro.

Chi è alla ricerca della prima casa come si orienta?

Tende a scegliere l’entroterra e la prima periferia, perché i costi delle case sono molti più abbordabili e le metrature più abbondanti. Si tratta principalmente di coppie e giovani. Sempre più spesso sono anche single e persone separate. Non manca qualcuno che si innamora di Cesenatico e decide di trasferirsi qui, comprando casa.

Cosa attira chi vuole venire a vivere a Cesenatico?

Così come Cervia, è una città che piace davvero, di solito a professionisti e famiglie che economicamente stanno bene. Coppie che hanno raggiunto l’età pensionabile scelgono preferibilmente il centro urbano, in prossimità del mare. Sono soprattutto emiliani della zona di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza ma anche forlivesi e imolesi. Qualcuno arriva dalla bassa Lombardia, gente che è venuta in vacanza qui da 20-30 anni, fin da bambini. Sono invogliati dalla qualità della vita, dal fatto di non essere in paesi ma in cittadine che dispongono di gran parte dei servizi e dalla presenza del mare e di aree verdi.

Quali sono le zone di Cesenatico più richieste?

Levante dal porto canale a via Zara a Boschetto, e a seguire Ponente, dal porto canale a viale Cavour. Si vendono bene anche le tipologie residenziale a Madonnina Santa Teresa e nella zona di Borella 1. Meno richieste per Valverde, data la forte concentrazione alberghiera, la distanza dal centro e i minori servizi invernali.

Le differenze di prezzo nelle diverse zone?

Parlando di usato in buono stato, si va dai 2.800-4.500 al metro quadrato a Levante

co, mentre per il nuovo si sale 5.500-6.000, per scendere a 2.600-3.800 a Ponente e 2.000-3.500 a Valverde. A Madonnina si trova a 2.500-3.000 euro al metro e a Sala a 1.800-2.500.