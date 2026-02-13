Cesenatico, completata la posa della passerella per il Ponte del Gatto

A Cesenatico nella giornata di ieri è stata completata una fase molto importante per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. V isti i numerosi sottoservizi presenti proprio in prossimità del ponte, è stata posata una passerella creata su misura che permetterà lo spostamento delle tubature che portano acqua, gas, luce e fibra ottica nel quartiere di Ponente . Queste condotte sono anche “responsabili” del sistema fognaria di una parte importante di città. La posa della passerella è propedeutica all’avanzamento delle operazioni perché permetterà ai vari gestori di adeguare i collegamenti e darà modo dunque di procedere poi con la demolizione del ponte . La passerella sarà anche utile per le lavorazioni in quanto permetterà un facile passaggio da una sponda all’altra dei vari operatori impegnati.

La struttura appena posata rappresenta un’eccellenza ingegneristica basata su un sistema con travi I XI TRUSS di Pilosio (Tavagnacco, UD), una trave autoportante modulare in alluminio ad alta portata. La passerella a doppia trave, che vede a Cesenatico la sua prima applicazione assoluta per una struttura di queste dimensioni -24 metri di lunghezza per 8 tonnellate di peso - è stata progettata ad hoc dal reparto engineering di Euroedile di Paese, ditta incaricata dalla CAMS di Reggiolo che si è aggiudicata l’appalto per la demolizione e ricostruzione del ponte. La particolarità dell’opera risiede anche nel suo assemblaggio, avvenuto a terra prima della messa in opera in tempi estremamente rapidi , grazie alla precisione del sistema di montaggio “a spina”. Grazie alla potente gru che ha sollevato la struttura, la passerella realizzata con le IXI TRUSS è stata posata nel punto in cui rimarrà per tutto il tempo necessario, fino alla ricostruzione del nuovo ponte viario”.

Il tratto di via Cecchini – dalla rotonda di via Negrelli al ponte – è consentito al traffico veicolare fino allo sbarramento del cantiere. L’attraversamento ciclopedonale di via Cecchini è spostato verso nord, ad adeguata distanza dal cantiere, e permette l’accesso sul Porto Canale. è stato creato anche un passaggio pedonale dal lato levante per poter accedere al Porto Canale.

Il cantiere si sviluppa su via Cecchini, a nord e a sud del Ponte del Gatto : dal ponte fino all’altezza dell’autofficina Biondi, esclusa, in direzione Levante , dal ponte e fino all’altezza del primo ristorante in direzione Ponente. Il cantiere si sviluppa anche per circa 30 metri lungo le due aste del Porto Canale, ma è garantito il passaggio per pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori delle attività commerciali che manterranno tutte le occupazioni di suolo pubblico per i de hors, con un assetto modificato, spostati verso

Ad eseguire il progetto sarà la ditta CAMS di Reggiolo, nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna che si è aggiudicato l’appalto per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. La data di inizio lavori è fissata per mercoledì 7 gennaio 2026 in modo da avere le tempistiche necessarie per impostare l’assetto del cantiere, reperire i materiali necessari, individuare le ditte a cui subappaltare le lavorazioni specialistiche (carpenteria metaliche e palancolato, nello specifico) e lasciare l’area a disposizione durante le festività natalizie. Il cronoprogramma stimato è di 10 mesi di lavoro. L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte sarà di € 2.200.000 interamente coperti da fondi comunali. Al termine dei lavori verrà ripristinata la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.

«Il cantiere sta andando avanti e la posa della passerella è una tappa fondamentale che permetterà lo spostamento dei numerosi e fondamentali sottoservizi per poter procedere alla demolizione del vecchio ponte. La struttura posata è un’eccellenza ingegneristica creata ad hoc per Cesenatico», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.