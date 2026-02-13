Cesenatico, completata la posa della passerella per il Ponte del Gatto

A Cesenatico nella giornata di ieri è stata completata una fase molto importante per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. Visti i numerosi sottoservizi presenti proprio in prossimità del ponte, è stata posata una passerella creata su misura che permetterà lo spostamento delle tubature che portano acqua, gas, luce e fibra ottica nel quartiere di Ponente. Queste condotte sono anche “responsabili” del sistema fognaria di una parte importante di città. La posa della passerella è propedeutica all’avanzamento delle operazioni perché permetterà ai vari gestori di adeguare i collegamenti e darà modo dunque di procedere poi con la demolizione del ponte. La passerella sarà anche utile per le lavorazioni in quanto permetterà un facile passaggio da una sponda all’altra dei vari operatori impegnati.