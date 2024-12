Cesenatico, come tutelarsi dagli operatori di telefonia, internet e pay tv: istruzioni per l’uso a Borella

Come far valere i diritti e tutelare gli interessi degli utenti nei confronti degli operatori della telefonia mobile, di internet e delle pay tv? Se ne parla mercoledì 11 dicembre, dalle 14.30, al circolo Arci di Borella di Cesenatico. Federconsumatori e Spi Cgil Forlì Cesena hanno organizzato un’assemblea pubblica su questi temi. Inoltre, ci sarà un momento di approfondimento sarà sul Corecom, strumento utile e gratuito che la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dei cittadini per la risoluzione delle controversie nel settore delle telecomunicazioni. Durante l’incontro verranno illustrati i servizi offerti da questo organismo, le modalità di accesso e i vantaggi di questo strumento di tutela, che permette di affrontare e risolvere problematiche legate a telefonia, internet e media in modo semplice e senza costi. Sarà insomma un’occasione propizia per conoscere i diritti del cittadino , ricevere informazioni pratiche e porre domande agli esperti presenti.