Cesenatico, colpo notturno da 50mila euro nel negozio di ottica

Cambiano le sedi, ma i ladri trovano sempre l’indirizzo dell’Ottica Vision. «Dal 1992 nei nostri vari negozi abbiamo subito ormai una dozzina di spaccate notturne» racconta sconsolata la titolare Miranda Maraldi.

Questa volta è toccato al negozio più nuovo, in viale Carducci, aperto nel maggio 2022 sotto al Grand Hotel a due passi da piazza Costa. In passato era capitato alla sede in centro a Gambettola e al negozio di viale delle Nazioni a Gatteo Mare, che poi è stato chiuso.

Questa volta i malviventi sono entrati in azione ieri prima dell’alba, una manciata di minuti prima delle 4 e mezzo. Prima hanno rubato una Fiat 500 poco distante, poi l’hanno usata come ariete contro la vetrata d’ingresso del negozio, utilizzando anche una staffa di ferro per sfondare la porta.

Visti anche i furti precedenti, il negozio aveva diversi apparati antifurto, che hanno tutti funzionato ma non sono bastati: l’allarme che suonava all’impazzata, i fumogeni all’interno del negozio, il collegamento con i carabinieri che sono accorsi in pochi minuti. Ma i malviventi, evidentemente specializzati, in due-tre minuti hanno svuotato il negozio e fatto perdere le proprie tracce. Sono poi fuggiti con l’auto ariete, che oltretutto era dotata di gps. Ma le tracce sono arrivate poche centinaia di metri dopo, poi se ne sono sbarazzati e probabilmente hanno cambiato auto.

La titolare del negozio ha presentato denuncia ai carabinieri per questo furto su commissione. «Avevamo scelto di aprire questo negozio nel maggio di due anni fa. Era il più grande e quindi anche il più fornito. Ci occupiamo di occhiali di alta gamma e avevamo riempito il magazzino poco prima di Natale, sia di occhiali da vista che da sole. Ci hanno portato via parecchio, occhiali che probabilmente saranno smerciati all’estero, visto che sono senza le custodie originali. Il danno per noi è ancora da quantificare, ma sicuramente molto alto».

Si parla di un bottino di almeno 50mila euro, più i danni alla struttura.