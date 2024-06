Cesenatico, col metal detector trova un proiettile di mortaio in spiaggia

Scovato sotto la sabbia con il metal detector un proiettile di mortaio. Era rimasto lì da 80 anni. Il rinvenimento di giovedì è avvenuto lungo il litorale di Ponente dove, tra la fine del 1944 e il 1945, era stata installata una base area alleata per le incursioni aeree verso i territori ancora in mano al Reich tedesco. Scavato e affiorato il proiettile di medio calibro, che misura circa 30 centimetri di lunghezza e considerato ancora in buono stato di conservazione, il recuperante ha dato l’allarme. L’area del ritrovamento è stata “trincerata” e segnalata in spiaggia all’altezza della Colonia Pietro Zarri del comune di Molinella. Sul posto sono intervenuto i tecnici della protezione civile comunale e la guardia costiera che ha chiesto l’intervento degli artificieri, che hanno trasferito il proiettile da mortaio nell’area dell’ex discarica dove è stato reso inerte. Nella zona delle colonie di ponente non è la prima volta del ritrovamento di residuati bellici.