Cesenatico, col bimbo sul passeggino vicino ai binari litiga furiosamente con la compagna, poi si scaglia contro i poliziotti: 35enne denunciato

Un episodio potenzialmente molto pericoloso è capitato nel corso di uno dei controlli svolti dagli agenti della Presidio di Polizia e da quelli della Polizia Locale di Cesenatico presso la Stazione. Gli agenti portatisi nei pressi dei binari hanno notato una coppia con un bambino piccolo nel passeggino intenta a discutere a voce alta. Visti anche gli ultimi episodi di cronaca nera, si sono avvicinati alla coppia per sincerarsi che tutto fosse a posto. Per tutta risposta l’uomo, un 35enne in attesa del treno per Rimini, ha da subito assunto un atteggiamento scontroso e ostile nei confronti degli agenti rifiutandosi di farsi identificare, assumendo un tono minaccioso e strafottente, millantando amicizie in alto loco nella Polizia di Stato ed avvertendo gli operatori che qualora non lo avessero lasciato andare avrebbero passato grossi guai. Dopo alcuni minuti, e grazie all’opera di persuasione degli agenti e anche agli inviti alla calma a lui rivolti dalla compagna l’uomo, un 35enne residente in Friuli, si è ricomposto ed ha seguito gli agenti presso gli Uffici del Presidio di Polizia dove si è proceduto alla sua completa identificazione.

Il 35enne è stato denunciato per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.