Cesenatico, cocaina: arrestato spacciatore di appena 19 anni

La mattina di venerdì 22 febbraio, i Carabinieri di Cesenatico, hanno arrestato uno straniero di 19 anni per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. I militari, in abiti civili, hanno notato il giovane cedere un involucro ad altra persona che, a sua volta, gli consegnava del denaro. Prontamente fermati, nel marsupio del venditore sono state rinvenute 4 dosi di cocaina pronte per essere cedute mentre, in tasca dell’acquirente, un involucro contenente 0,60 grammi di cocaina. La successiva perquisizione locale, eseguita nella stanza dell’albergo dove lo straniero alloggiava da qualche giorno, permetteva di rinvenire ulteriori 4 dosi di cocaina già confezionata, materiale necessario per il suo confezionamento e denaro contante per 510 euro, che venivano sequestrati.

Dopo le formalità di rito il 19 enne, da poco in Italia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico. La mattina seguente, dopo la convalida dell’arresto, la confisca dello stupefacente (del peso complessivo di circa 9 grammi) e del denaro provento di spaccio, è stato sottoposto all’obbligo di firma tutti i giorni in attesa dell’udienza che si terrà il 13 marzo.