Cesenatico, cisterna di acido a forte rischio esplosione si surriscalda, intervengono i Vigili del Fuoco

Ieri mattina una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, una della sede Centrale di Forlì, sono intervenute in via Canale Bonificazione nel comune di Cesenatico a causa del riscaldamento di una cisterna contenete acido peracetico. Si tratta di un acido abbastanza stabile a temperatura e pressione standard, ma che si decompone in modo esplosivo per urto o riscaldamento, ed è un potentissimo agente ossidante e comburente.

Le squadre, insieme al Nucleo NBCR - Nucleare Biologico Chimico Radiologico - del Comando di Forlì hanno operato per abbassare la temperatura della cisterna contente il prodotto fino ad una temperatura di sicurezza evitandone la dispersione e l’incendio. Successivamente si è provveduto ad effettuare il travaso della sostanza insieme al personale di una ditta specializzata.

Per l’assistenza alle operazioni di travaso è intervenuto in supporto anche il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco di Bologna. L’intervento si è concluso nella prima serata di venerdì.