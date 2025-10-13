Cesenatico, Cinema Rex: la programmazione del 17 ottobre al 5 novembre

Cesenatico
  • 13 ottobre 2025
Cesenatico, Cinema Rex: la programmazione del 17 ottobre al 5 novembre

Il Cinema Rex torna a illuminare Cesenatico con la stagione cinematografica 2025/2026 pronta a ripartire dalla sala Convegno “Rognoni” del Palazzo del Turismo: la rassegna sarà ancora una volta curata dall’associazione “Sputnik Cinematografica” con il sostegno della Cooperativa Stabilimenti Balneari. Le luci in sala si accenderanno in anticipo rispetto alla scorsa stagione inaugurando venerdì 17 ottobre e proseguendo fino a marzo 2026. Le giornate di proiezione manterranno la formula ormai collaudata nel tempo: martedì, mercoledì, venerdì e sabato spettacolo unico alle 21, la domenica doppia proiezione alle 17 e alle 21, fornendo al pubblico la possibilità di fruizione dei film nelle diverse giornate ampliando l’offerta nel fine settimana con uno spettacolo diurno.

Ottobre-novembre 2025

Venerdì 17, sabato 18 ore 21 domenica 19 ore 17 e 21

AFTER THE HUNT: DOPO LA CACCIA di L. Guadagnino PRIMA VISIONE

Martedì 21 ore 21 mercoledì 22 ore 21

DUSE di P. Marcello

Per la Rassegna “RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI”

In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Venerdì 24, sabato 25 ore 21 Domenica 26 ore 17 e 21 Martedì 28 ore 21 (versione originale sottotitolata)

AFTER THE HUNT: DOPO LA CACCIA di L. Guadagnino PRIMA VISIONE

Mercoledì 29 ore 21

IO E IL SECCO di G. Santoni

Incontro con il regista Gianluca Santoni

e il giovane protagonista Francesco Lombardo

Modera la serata Gianni Gozzoli

Per la Rassegna

“RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI”

In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

ed Emilia-Romagna Film Commission

Venerdì 31 ore 21 Sabato 1° novembre ore 21 Domenica 2 novembre ore 17 e 21 Martedì 4 novembre ore 21 (versione originale sottotitolata)

SPRINGSTEEN – LIBERAMI DAL NULLA di S. Cooper

Mercoledì 5 novembre ore 21

KISSING GORBACIOV di A. P. Mariani, L. D’Alife

Per la Rassegna

“DOCINTOUR 2025”

In collaborazione con FICE Emilia-Romagna,

Emilia-Romagna Film Commission

e D.E-R – Documentaristi dell’Emilia-Romagna

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui