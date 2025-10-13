Cesenatico, Cinema Rex: la programmazione del 17 ottobre al 5 novembre

Il Cinema Rex torna a illuminare Cesenatico con la stagione cinematografica 2025/2026 pronta a ripartire dalla sala Convegno “Rognoni” del Palazzo del Turismo: la rassegna sarà ancora una volta curata dall’associazione “Sputnik Cinematografica” con il sostegno della Cooperativa Stabilimenti Balneari. Le luci in sala si accenderanno in anticipo rispetto alla scorsa stagione inaugurando venerdì 17 ottobre e proseguendo fino a marzo 2026. Le giornate di proiezione manterranno la formula ormai collaudata nel tempo: martedì, mercoledì, venerdì e sabato spettacolo unico alle 21, la domenica doppia proiezione alle 17 e alle 21, fornendo al pubblico la possibilità di fruizione dei film nelle diverse giornate ampliando l’offerta nel fine settimana con uno spettacolo diurno.