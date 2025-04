Cesenatico, cimitero di Sala: lavori in vista per 80mila euro

Sono cominciati in questi giorni i lavori al cimitero di Sala con la ditta Frisoni Severino di Bellaria impegnata fino al 30 maggio per alcuni importanti interventi strutturali. Si procederà alla fornitura con posa dei rivestimenti dei camminamenti del nuovo campo di inumazione - che comprendono anche la risagomatura della scala e rampa - il rifacimento dell’intonaco della mura d’ingresso nella parte storica, il rifacimento puntuale degli intonaci, le tinteggiature di murature e plafoni e alcune opere accessorie come la sistemazione della rete idrica. L’investimento totale previsto dal quadro economico è di 83.000 euro.

«I lavori al cimitero di Sala sono molto importanti e ci permettono di intervenire su alcuni aspetti strutturali fondamentali per vivere al meglio un luogo sentito dalla comunità della frazione. Si tratta di un miglioramento complessivo che faciliterà la fruibilità e la funzionalità del cimitero», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.