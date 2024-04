Cesenatico, ciclovia del Pisciatello: in corso i lavori di ripristino a Sala

Nel territorio di Cesenatico sono cominciati in questi giorni gli importanti lavori di ripristino della Ciclovia del Pisciatello nel tratto danneggiato dall'alluvione di maggio, in particolare quello di via Campone in corrispondenza della frazione di Sala. L'investimento previsto è di 150.000 euro finanziati dalla strutturale commissariale del governo. I lavori - per sfruttare le migliori condizioni atmosferiche possibili - sono cominciati in questi giorni e prevedono la riapertura completa del percorso per l'estate 2024.

La Ciclovia

Il progetto complessivo della Ciclovia conta su 8.3 chilometri totali da aggiungere ai 6.7 chilometri già esistenti con la nuova via che collega Cesena a Cesenatico in un percorso a pochi chilometri dal centro ma immerso nel verde e nel silenzio. Una zona sicura per pedoni, podisti e per le biciclette. Il progetto ha visto un investimento totale di 1 milione di euro: 400.000 di contributi regionali e 600.000 stanziati dall’Amministrazione Comunale. Il percorso può anche contare su tre passerelle ciclopedonali posate nei mesi scorsi, snodi fondamentali per garantire la sicurezza del percorso e la sua fruizione e su una vegetazione che è stata rinforzata con la piantumazione di oltre 2.000 arbusti tra alberi e siepi.

Così il sindaco Matteo Gozzoli. «Con l'arrivo della primavera sono cominciati i lavori di ripristino della Ciclovia, un momento importante per tutta Cesenatico e anche per la frazione di Sala. Non è stato facile tenerne chiuso un tratto subito dopo averla inaugurata ma gli eventi alluvionali ci hanno imposto prima di tutto prudenza e cautela. L'estate che sta arrivando potrà contare su questo percorso di mobilità sostenibile immerso nel verde».