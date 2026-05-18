Cesenatico, “Cicloevento” compie 30 anni e aggiunge un concerto ai grandi marchi delle bici

“Cicloevento” compie trent’anni e per l’occasione promette un’edizione coi fiocchi, venerdì e sabato prossimi. La fiera internazionale del ciclismo, che debuttò nel 1996, torna in piazza Andrea Costa, dove sarà possibile vedere e toccare con mano biciclette, accessori e le più recenti innovazioni del settore. Saranno 50 le aziende presenti con i loro stand in un’area di oltre 20 mila metri quadrati, di cui 2 mila coperti, estesa anche in una parte di viale Carducci e nel primo tratto di viale Roma.

In cabina di regia ci sono Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite nel consorzio Cicloevento, che porterà in città il meglio delle due ruote a pedale e dei prodotti dedicati ai ciclisti.

Tra il Grand Hotel e il grattacielo, gli appassionati dei pedali avranno l’imbarazzo della scelta, con i marchi più prestigiosi del mondo del ciclismo e un’ampia gamma di articoli: biciclette, manubri, ruote, cambi, caschi, occhiali, selle, abbigliamento tecnico, integratori, sistemi antifurto, riviste specializzate e altri prodotti. Tra i brand annunciati figurano Carrera, Colnago, Canyon, Specialized, Somec, Gobik, Cicli Neri, Selle Italia, Garmin, Met, Vision, Gist, Fsa, Enervit e Più Watt.

Sono attesi anche vip ed ex campioni, richiamati dalle anteprime e dalle novità delle biciclette da corsa.

«Questo settore è in grande evoluzione - spiega Fabrizio Albertini, presidente di “Cicloevento” - e visitare la nostra fiera sarà interessante anche per capire le ultime tendenze. Oltre alle biciclette da corsa tradizionali, cresce il mercato di nuove soluzioni: manubri ridisegnati, telai innovativi, freni a disco di alto profilo e ruote “grasse”. Cambia anche l’approccio agli accessori, come occhiali e caschi, verso cui c’è sempre maggiore attenzione».

La fiera aprirà venerdì 22 maggio alle 9 e resterà aperta fino alle 23. Sabato 23 maggio i cancelli saranno invece aperti dalle 9.30 alle 21. L’ingresso è gratuito.

Tra le novità di quest’anno ci sarà un concerto della “Retromarching Band”, venerdì sera, alle 20.30. Nella stessa giornata, in piazza Andrea Costa, sarà allestito il “Villaggio corsa” con la consegna dei pacchi gara agli iscritti alla Nove Colli, di cui “Cicloevento” è una sorta di appetttoso antipasto.

Non mancheranno iniziative dedicate a bambini e ragazzi, momenti di intrattenimento e animazione, che confermano - sottolineano gli organizzatori - che questa kermesse vuole essere «non solo una delle più importanti fiere internazionali del ciclismo, ma anche una grande festa per tutta la città».