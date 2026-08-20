Cesenatico, chiuso per 20 giorni il Molo 95 dopo l’aggressione a un poliziotto

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 agosto, gli agenti del presidio estivo della Polizia di Stato di Cesenatico, unitamente ai Carabinieri e a personale della Polizia Locale, hanno dato esecuzione al provvedimento d’urgenza di chiusura del Molo 95, storico locale da ballo sul porto Canale di Cesenatico, emesso dal Questore della Provincia di Forlì – Cesena per il reiterarsi di gravi episodi contro l’ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. Il provvedimento, per una durata di 20 giorni, nasce dalla necessità di arginare più eventi delittuosi che si sono verificati o hanno comunque avuto origine dal locale fin dall’inizio dell’apertura di questa stagione estiva e che hanno messo a rischio l’incolumità dei residenti e dei turisti.

Aggressioni e danni in serie

Come accertato in varie circostanze dalle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, episodi verificatisi all’interno della discoteca, litigi e discussioni tra avventori, non hanno sempre esaurito i loro effetti all’interno del locale, ma si sono proiettati anche al di fuori, con aggressioni, danneggiamenti di arredi dei negozi, di autovetture parcheggiate o altro, così da creare gravi e reiterate turbative alla quiete pubblica nonché al decoro della città. Lo stillicidio di eventi pregressi (dall’apertura del locale a fine maggio si sono infatti verificati numerosissimi episodi di risse, aggressioni, rapine, nonché diversi esposti per danneggiamenti, anche all’attività’ di alcuni lidi lì adiacenti, che hanno viso sdrai e ombrelloni danneggiati dopo le serate del locale), che già delineavano un quadro chiaro della situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, hanno avuto il loro culmine in questi ultimi giorni, a partire dalla notte del Ferragosto, quandoil personale delle Forze dell’Ordine ha svolto un servizio mirato all’interno ed all’esterno del locale. Gli agenti intervenuti hanno verificato all’interno ed all’esterno del locale la presenza di numerosi individui segnalati per precedenti di polizia o penali nonché assuntori abituali di droghe, rilevando altresì la presenza di sostanza stupefacente all’interno dei bagni, pronta per essere consumata ed altra gettata a terra da ignoti, verosimilmente per paura di essere scoperti dai poliziotti presenti.

Tentata aggressione a un agente