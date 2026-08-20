Cesenatico, chiuso per 20 giorni il Molo 95 dopo l’aggressione a un poliziotto

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 agosto, gli agenti del presidio estivo della Polizia di Stato di Cesenatico, unitamente ai Carabinieri e a personale della Polizia Locale, hanno dato esecuzione al provvedimento d’urgenza di chiusura del Molo 95, storico locale da ballo sul porto Canale di Cesenatico, emesso dal Questore della Provincia di Forlì – Cesena per il reiterarsi di gravi episodi contro l’ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. Il provvedimento, per una durata di 20 giorni, nasce dalla necessità di arginare più eventi delittuosi che si sono verificati o hanno comunque avuto origine dal locale fin dall’inizio dell’apertura di questa stagione estiva e che hanno messo a rischio l’incolumità dei residenti e dei turisti.