Cesenatico, chiesto centro sportivo in area verde di Bagnarola

Un centro sportivo è l’obiettivo espresso dal Comitato di zona di Bagnarola per l’area che il Comune ha di recente incamerato nella trattativa con l’Ausl Romagna. È il filo conduttore dell’assemblea pubblica organizzata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale in collaborazione con il locale comitato di zona, alla quale hanno preso parte una trentina di abitanti della frazione, riuniti nella sala parrocchiale di Bagnarola.

Il Comitato ha focalizzato come obiettivo principale per la frazione quello di riqualificare la nuova area verde che il Comune ha acquisito dall’Ausl Romagna, in base a un accordo che ha portato tra l’altro anche all’acquisizione dei terreni di Villamarina dove è sorto il ciclodromo mentre all’Ausl è andata l’area per costruire la nuova casa della salute dietro l’ospedale Marconi. Si tratta di un’area verde di 13mila metri quadri, adiacente a un parco pubblico della stessa estensione, nella zona di via Balitrona. Il Comitato ha espresso e formalizzato al Comune la proposta di realizzare un centro sportivo polifunzionale e riqualificare l’area verde per un nuovo assetto alla zona, puntando su giovani, famiglie, sport, attività all’aria aperta.