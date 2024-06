Cesenatico, chiede ai vigili di parcheggiare: prima il sì e poi la multa

Un post su Facebook accusa la polizia locale di aver effettuato multe dopo aver mal consigliato gli automobilisti.

Racconta un residente nell’entroterra: «Cesenatico Ponente. Un forestiero parcheggia di fianco a me e chiede alla polizia municipale: posso parcheggiare qui? Certo, qui potete parcheggiare dove volete e si mettono a ridere. Al ritorno fila di multe». Poi altre considerazioni ironiche.

Al post è allegato il cedolino della sanzione che dimostra come questa sia stata fatte in viale Colombo alle 16,14 di sabato pomeriggio. La multa è di 29,40 euro se pagata entro cinque giorni ed è stata comminata per sosta in area vietata, in quanto per autocaravan. Nel cedolino ci sono anche le matricole dei due agenti sanzionatori.

Dal Comune si promettono verifiche nei prossimi giorni. «La notizia al momento non é verificabile, ci confronteremo con il comandante Alessio Rizzo per approfondire l’eventuale episodio e capire effettivamente cos’é successo. Stimiamo il comando e tutti i suoi componenti e siamo certi del loro buon operato», commenta l’assessore alla polizia locale Mauro Gasperini.