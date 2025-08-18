Cesenatico, “chi ti ha insegnato a parcheggiare?” Scoppia un litigio furioso e serve la Polizia per calmare gli animi

La Polizia di Stato è dovuta intervenire per due automobilisti che hanno avuto un animato litigio la vigilia di ferragosto a Cesenatico perché uno dei due contendenti contestava il comportamento poco consono tenuto dall’altro che, a suo dire, era solito parcheggiare in malo modo ostruendo l’uscita dal parcheggio agli altri veicoli. L’animata lite è stata prontamente sedata dagli agenti della volante intervenuti che hanno riportato alla calma i due contendenti che si sono riappacificati. Si spera che entrambi in futuro parcheggino meglio le loro autovetture.