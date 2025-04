Cesenatico, celebrazioni del 25 aprile: venerdì 18 un incontro dedicato al lavoro

Il Comune di Cesenatico celebra il 25 aprile nell’ottantesimo anniversario della liberazione con due iniziative dedicate. Venerdì 18 aprile alle 20.45 al Museo della Marineria è in programma l’incontro “25 aprile: Resistenza sempre, costituzione, lavoro e libertà” organizzato da Anpi Cesenatico in collaborazione con Spi Cgil Fc. Intervengono Marco Valbruzzi “La Costituzione e il lavoro. I referendum del prossimo 8-9 giugno”; Anna Saffi “Le donne della Costituente, il lavoro femminile prima e dopo la Costituzione” con dibattito a seguire.

Venerdì 25 aprile alle 9 è in programma la deposizione della corona al cimitero cittadino e alle 9.30 è prevista la partenza della “Pedalata della Liberazione” con partenza in bicicletta dal Cimitero e percorso tra i luoghi della resistenza di Cesenatico con la conclusione in Piazza Pio La Torre organizzata in collaborazione con la Rete Democratica Antifascista.

«Il 25 aprile è una festa importante da celebrare e onorare nel modo migliore, coinvolgendo tutta la nostra comunità ne ricordo e nella memoria della liberazione dal nazifascisimo. Vi aspettiamo venerdì 18 al Museo della Marineria e poi il 25 aprile per le vie di Cesenatico, attraversando le vie della città che sono dedicate ai partigiani», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.