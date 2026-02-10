Cesenatico celebra il Giorno del Ricordo

In occasione del “Giorno del Ricordo”, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli - insieme alla vicesindaca Lorena Fantozzi, all’assessore Mauro Gasperini, a una rappresentanza del Consiglio Comunale, alla Polizia Locale e a una rappresentanza delle Forze dell’Ordine - ha deposto una corona nell’area verde di fronte alla stazione - tra via Crispi e via Gaza - recentemente intitolato “Parco vittime delle foibe”.

Il Giorno del Ricordo è stato istituito da quasi vent’anni per dare una risposta al dolore degli italiani di Istria, Dalmazia, Venezia Giulia sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi nella drammatica fase storica legata alla Seconda Guerra Mondiale e agli avvenimenti a essa successivi. La legge, con puntuale completezza, recita: “La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del Ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.