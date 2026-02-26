Cesenatico, Casa Moretti, Museo della Marineria e Galleria “Da Vinci” ampliano gli orari di apertura

Verrà garantita l’apertura quotidiana degli istitut i già dal mese di aprile , anticipando la tipologia di apertura normalmente fornita negli anni passati a partire dal mese di maggio; verrà garantita l’apertura quotidiana degli istituti culturali fino all’inizio del mese di ottobre estendendo il servizio normalmente fornito negli anni passati fino alla metà di settembre e nei mesi di luglio e agosto ci sarà un’apertura mattutina e serale della Galleria Comunale “Leonardo Da Vinci” così da offrire in centro storico, di giorno e di notte, il presidio di un servizio di informazione al turista inserito all’interno di una cornice di valorizzazione del patrimonio artistico comunale.

La Giunta Comunale di Cesenatico ha approvato una delibera per ampliare giorni e orari di apertura di Casa Moretti, Museo della Marineria e Galleria “Leonardo da Vinci”, un’azione prevista nel piano marketing triennale per la valorizzazione di Cesenatico e qualificare ulteriormente l’offerta turistica. Oltre all’ampliamento delle finestre di apertura, è prevista anche l’attivazione della Welcome Room alla Galleria “Leonardo da Vinci”, una delle nuove forme di informazione al turista previste che si aggiunge ai punti informazioni attivi tutto l’anno in viale Roma e stagionalmente in piazza Michelangelo

Museo della Marineria: da gennaio a marzo sabato, domenica e festivi 10-12 e 15-19; dal 1° aprile al 12 giugno tutti i giorni 10-12 e 15-19; dal 13 giugno al 6 settembre tutti i giorni 10-12 e 17-23; dal 7 settembre al 2 ottobre tutti i giorni 10-12 e 15-19; dal 3 ottobre al 23 dicembre sabato, domenica e festivi 10-12 e 15-19; festività natalizie tutti i giorni 10-12 e 15-19.

Casa Moretti: da gennaio a metà giugno sabato, domenica e festivi 15-19; dal 1° aprile al 12 giugno tutti i giorni 15-19; dal 13 giugno al 6 settembre tutti i giorni 17-23; dal 7 settembre al 2 ottobre tutti i giorni 15-19; dal 3 ottobre al 23 dicembre sabato, domenica e festivi 15-19; festività natalizie tutti i giorni 15-19.

Galleria comunale Leonardo da Vinci “Welcome Room”: da gennaio a marzo sabato, domenica e festivi 10-12 e 15-19; da aprile a giugno tutti i giorni 10-12 e 15-19; luglio e agosto tutti i giorni 10-13 e 18-23; da settembre a ottobre tutti i giorni 10-12 e 15-19; da ottobre al 23 dicembre sabato, domenica e festivi 10-12 e 15-19; festività natalizie tutti i giorni 10-12 e 15-19.

Così l’assessora Emanuela Pedulli: “I nostri luoghi della cultura sono centri della vita di Cesenatico sia per i cittadini che per i turisti e riuscire ad ampliare giorni e orari di apertura è un passo importante per la nostra comunità e per l’offerta della nostra destinazione”.