Cesenatico, Casa Moretti: l’eredità del poeta diventa un podcast

Dal 1992, Casa Moretti è un punto di riferimento per la cultura letteraria e per la formazione, con una “missione speciale” voluta dal nostro fondatore, Marino Moretti: restare in dialogo costante con il mondo della scuola, pronti a fornire strumenti e opportunità di aggiornamento sulla letteratura, in particolare quella del Novecento. Proprio in questo solco, è nato il nuovo podcast “Lezioni di Casa Moretti”, mezzo ideale per approfondire dei contenuti senza sacrificare la complessità, trasferendo il sapere in modalità “on demand”, ascoltabile ovunque e in qualsiasi momento. Le voci delle tre puntate sono Marco Antonio Bazzocchi, Lia Celi e Luca D’Onghia.

Le “Lezioni di Casa Moretti” non sono semplici registrazioni di lezioni, ma contributi pensati appositamente per questo formato, arricchiti da strumenti didattici grazie alla collaborazione con docenti universitari ed esperti di chiara fama, molti dei quali già legati a Casa Moretti.

Il podcast si rivolge ai docenti come strumento di aggiornamento professionale agile e qualificato, capace di offrire nuovi spunti didattici e approfondimenti critici aggiornati ma anche a chi ama i libri e la lettura, e desidera riscoprire i grandi autori e i temi della letteratura del Novecento e non solo, guidato dalle migliori voci del settore. Le puntate sono disponibili visitando il sito di Casa Moretti.

Le puntate