Cesenatico, Caritas chiude un altro anno di ascolto e solidarietà

Una mensa sempre aperta e prima di tutto “amica”, quella della Caritas cittadina. A servizio degli ultimi, delle famiglie fragili, delle persone più dimenticate. La media è quella di 1250 pasti erogati ogni mese dell’anno sino a superare il numero di 1400 con i primi rigori dell’inverno. Giovedì sera gli operatori della Caritas del territorio, con anche i suoi benefattori, fornitori e sostenitori si sono ritrovati in 110 persone, alla presenza del vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, per prendere parte prima alla santa messa officiata nella Chiesa di San Giacomo e a seguire all’oramai tradizionale appuntamento conviviale, nella sala eventi della parrocchia di Santa Maria Goretti, a Madonnina.