Cesenatico, Caritas chiude un altro anno di ascolto e solidarietà

Una mensa sempre aperta e prima di tutto “amica”, quella della Caritas cittadina. A servizio degli ultimi, delle famiglie fragili, delle persone più dimenticate. La media è quella di 1250 pasti erogati ogni mese dell’anno sino a superare il numero di 1400 con i primi rigori dell’inverno. Giovedì sera gli operatori della Caritas del territorio, con anche i suoi benefattori, fornitori e sostenitori si sono ritrovati in 110 persone, alla presenza del vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, per prendere parte prima alla santa messa officiata nella Chiesa di San Giacomo e a seguire all’oramai tradizionale appuntamento conviviale, nella sala eventi della parrocchia di Santa Maria Goretti, a Madonnina.

Essere comunità

È un modo per ribadire che essere comunità significa anche partecipazione, in questo caso a favore di chi tende una mano per essere aiutato. Anche chi è stato in cucina ai fornelli, le associazioni de “I bambini al primo posto” e de “ I pescatori a casa vostra”, è stato parte integrante di questa comunità allargata e solidale. Oltre al vescovo, arrivati a fare gli auguri a tutti e soprattutto a sostenere l’attività e l’opera di “apostolato” della Caritas nei riguardi dei bisognosi, c’erano don Giampiero Casedei, don Altenio Benedetti, don Theodule Koutchoro, per tutti don Teo, parroco di Santa Maria Goretti che ha fatto gli onori di casa. Tra i presenti Willam Tofani, presidente dell’associazione “Mater Caritatis” di Cesena, con Valerio Navarra responsabile della Caritas cittadina e Ettore Rossi, referente della Diaconia di Carità della zona del mare. Il qual ha poi illustrato l’attività per quanto riguarda i servizi mensa della Caritas di Cesenatico.

I numeri dell’attività