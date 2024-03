Cesenatico, carambola fra 4 auto blocca la statale Adriatica

Una carambola tra almeno quattro auto ha bloccato la statale Adriatica in entrambi i sensi di marcia nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente è stato nella zona dello svincolo di viale Trento. Coinvolte due Fiat 500, una Volkswagen Polo e una Hyundai. Una delle Fiat ha anche capottato. Sono state trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena 5 persone: non risultano codici di massima gravità. Sono intervenute diverse ambulanze del 118, una auto medicalizzata, i carabinieri per i rilievi di legge, i vigili del fuoco. La strada è rimasta a lungo bloccata in entrambe le direzioni, con lunghe file di automezzi.