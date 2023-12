Cesenatico, Capodanno 2024: niente botti o fuochi pirotecnici

A Cesenatico il Sindaco Matteo Gozzoli ha firmato oggi due ordinanze: la prima relative a capodanno e all’epifania in merito all’accensione di botti e fuochi pirotecnici; la seconda in merito alla vendita per asporto di contenitori in vetro nell’ambito del concerto di Capodanno che si svolgerà in Piazza Ciceruacchio.

I botti

Viene vietato ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza né autorizzati appositamente per manifestazioni pirotecniche, di usare nei luoghi pubblici, oppure, aperti al pubblico, materiale esplodente, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e rumorosi; il divieto è esteso anche ai luoghi privati che si trovano all’interno di centri abitati e nelle adiacenze delle carreggiate stradali, marciapiedi aree verdi e viali alberati. È fatto divieto di utilizzare materiale esplodente, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi dalle ore 18 del 31 dicembre 2023 fino alle ore 6 del 1 gennaio 2024, e dalle ore 18 del 5 gennaio 2024 fino alle ore 06 del 7 gennaio 2024.

Le zone interessate sono quella di Levante, a mare della ferrovia, nelle vie comprese fra viale Trento e l’asta del Porto canale, compresa la parte di Ponente e quella dei Giardini al mare. La zona di Valverde, sul Lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia. La zona lungo la via Cesenatico, via Campone Sala e via Canale Bonificazione ( in centro abitato di Sala) e in prossimità di uffici pubblici , luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza.

Si raccomanda infine, quando è possibile, di non lasciare i cani in completa solitudine e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell’animale in preda alla paura. Evitare di lasciarli all’aperto in quanto la paura fa compiere loro gesti imprevedibili, tra cui la fuga. Non tenerli legati alla catena, né lasciarli sul balcone. Avere riguardo per ogni animale in gabbia, non lasciandolo sul balcone. Consultare il veterinario in caso di animali anziani e cardiopatici.

Ai trasgressori saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro.

Il vetro

Il sindaco Gozzoli ha poi firmato un’ordinanza riguardo al Concerto di Capodanno in Piazza Ciceruacchio. Viene disposto divieto di ingresso, all’interno dell’area di Piazza Ciceruacchio e dintorni, presidiata mediante blocco del transito veicolare mediante automezzi trasversali alla carreggiata e transenne, di contenitori in vetro, lattine e altri oggetti atti ad offendere o comunque contundenti, dalle ore 20 del 31 dicembre 2023 fino alle 6 del 1 gennaio 2024. Vige inoltre il di-vieto di asporto e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine da parte de-gli esercizi commerciali al dettaglio, esercizi artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i chioschi, esercizi del commercio in forma itinerante, dei titolari di distributori automatici di bevande, degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive, nel perimetro ricompreso dalla strada ferrata fino all’arenile delimitato lungo le direttrici principali di Viale Zara (Levante) fino a Via Cavour (Ponente), dalle ore 20 del 31 dicembre 2023 fino alle 6 del 1 gennaio 2024.