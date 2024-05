Cesenatico, caos viabilità per lavori ed eventi sportivi: si studiano antidoti, niente isola pedonale serale?

Amministrazione comunale e associazioni di categoria faccia a faccia, due giorni fa, per capire come sgravare Cesenatico dalla congestione del traffico causata dalla concomitanza tra lavori pubblici in corso, eventi di cartello e avvio della stagione turistica balneare ormai alle porte. Sono ormai estenuanti le code di auto in entrata e in uscita dal centro durante i fine settimana e più ancora nel corso delle tante iniziative.

Per studiare possibili accorgimenti da adottare, i vertici di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Cooperativa stabilimenti balneare si sono incontrati con il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore alla Viabilità ingegner Mauro Gasperini, la dirigente del Comune Chiara Benaglia e l’ufficiale della Polizia locale Umberto Ugone.

I due nodi

Due i lavori pubblici che provocano strettoie: quello in corso da ottobre per il consolidamento strutturale del ponte di viale Roma, il principale che attraversa la Vena Mazzarini, rivelatosi più complicato del previsto; la perforazione del suolo a spinta sotto via Bramante, con la tecnica del microtunnelling, per rimettere in uso il collettore della fogna bianca, così da ovviare ai continui allagamenti di parte di Valverde. In entrambi i casi è stato necessario chiudere al traffico le strade. E hanno aggravato la situazione le estreme limitazione al transito del cruciale ponte Del Gatto nel centro storico, percorribile per le sole auto in direzione Levante a Ponente, che dovrà essere demolito e ricostruito ex novo.

Tanta gente per gli eventi

Il problema è che intanto l’afflusso verso il mare è aumentato, grazie a eventi di richiamo, come la sagra gastronomica di “Azzurro come il pesce”, le “Olimpiadi di Matematica”, i tornei giovanili di calcio, basket e pallavolo, quello di beach volley nell’Arena del Beach. E durante questo week end sono attesi oltre 2.500 partecipanti al Triathlon Challenge, che approda per la prima volta approdato a Cesenatico. La settimana seguente arriveranno migliaia di visitatori per la fiera internazionale “Cicloevento” in piazza Andrea Costa e in viale Carducci 7mila ciclisti si presenteranno al via delle Granfondo “Nove Colli” di cicloturismo. Senza dimenticare i 6mila partecipanti alla “Spartan Race” a ostacoli, in programma il 25 e 26 maggio e poi il 30 giugno la seconda tappa “Cesenatico-Bologna” del Tour de France.

Associazioni in pressing

Il segretario di Confcommercio, Roberto Fantini, facendosi interprete anche delle posizioni di Confesercenti, ha invitato fin d’ora a individuare soluzioni che agevolino la viabilità e che sveltiscano la durata dei lavori, a cominciare dalla progettazione, approvazione e installazione del nuovo pone del Gatto, che dovrebbe essere fabbricato fuori cantiere e poi montato. Il Comune è stato sollecitato a prestare attenzione a tecniche di lavoro, tempi, forniture e a chiedere più squadre all’opera in cantiere, con anche doppi turni di lavoro.

Ipotesi allo studio

Quest’anno è probabile che non si istituisca l’isola pedonale serale in centro, lungo un tratto di via Mazzini e di via Saffi, per favorire le passeggiate. In questo modo si avrebbe a disposizione una strada anche di sera per collegare la zona di Zadina-Ponente con quella di Levante e consentire il passaggio delle auto su ponte Garibaldi. La chiusura alla circolazione durante la sagra “Azzurro come il pesce” ha infatti messo in luce che è difficile trovare un’alternativa utile e valida. Si potrebbe prevedere una stretta sui mercatini rionali, o quanto meno una diversa distribuzione. E le associazioni sembrano intenzionate a cancellare o rinviare il “Mercato Europeo” di Pentecoste.