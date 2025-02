Cesenatico, cantine e garage diventano abitabili e la superficie minima dei monolocali si abbassa

Con il decreto legge “Salva-casa”, anche garage e cantine potranno diventare abitabili, basterà avere un’altezza di 2,40 metri. C’è la possibilità di rendere abitabili anche gli spazi interni di case e strutture ricettive turistiche che prima per superfici e altezze non lo erano.

Un’opportunità per la Riviera, secondo l’esperto: «Con la nuova legge anche stanze da 20 metri quadrati potranno diventare monolocali». Tutto ciò in attesa che la Regione Emilia-Romagna recepisca la legge approvata dal governo la scorsa estate. Gli esperti del settore e i tecnici si dicono pronti per consentire di coglierne i vantaggi. Michele Tomassini di I-Service spiega: «Nel decreto legge sono prese in considerazione alcune delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che possono essere elencate in 4 macro aree di intervento: la ridefinizione dei titoli che consentono di attestare lo stato legittimo degli immobili; una nuova disciplina relativa ai cambi di destinazione d’uso; il regime delle tolleranze e semplificazione delle procedure finalizzate a sanare e regolarizzare situazioni di difformità; l’adeguamento degli standard edilizi in riferimento al recupero dei sottotetti, all’edilizia libera e al certificato di agibilità e di abitabilità».

La normativa nazionale è andata così a interessare diverse parti della legislazione regionale dell’Emilia Romagna. Disposizioni che saranno soggette a ulteriori chiarimenti in quanto il quadro è ancora molto articolato. Del resto, il decreto legge interessa l’agibilità, l’abitabilità, l’igiene pubblica, la sismica, le tolleranze costruttive, lo stato legittimo degli edifici, i cambi d’uso, i rapporti con la Soprintendenza, le modalità di pagamento delle sanzioni. Si vaticinano prevedibili ripercussioni sulle norme regionali e comunali, a partire da una nuova modulistica.

«I professionisti - evidenzia Tomassini - a percorso normativo definito saranno in grado di fornire supporto per determinare le soluzioni più idonee. Uno dei punti focali è la possibilità di trasformare in abitativi i locali alti almeno 2,40 metri, tra questi garage, seminterrati, cantine e sottotetti. Inoltre, se ci sono le condizioni, i monolocali per una persona è sufficiente che misurino 20 metri quadrati, mentre il limite precedente era 28. E per due persone bastano 28 metri quadrati anziché 38. Si possono sostenere e regolarizzare tante cose e la Regione Emilia-Romagna su questo tema è un’apripista. In un recente convegno svoltosi alla Fiera di Rimini è stato evidenziato come la legge approvata il 24 luglio 2024 sia molto frastagliata, articolata e tocchi molti punti di interesse dell’edilizia privata. Riguardo i sottotetti ad esempio è bene ricordare che la Regione Emilia-Romagna già dal 1998 consente di renderli abitativi, con un rapporto di finestre e quindi di luce, a un sedicesimo anziché a un ottavo».