Cesenatico, cantiere Ponte del Gatto, nuove regole per limitare i disagi in via Armellini e via Giordano Bruno

A Cesenatico la Giunta Comunale ha approvato una delibera con il nuovo assetto delle occupazioni di suolo pubblico per le attività che insistono su via Armellini e via Giordano Bruno in corrispondenza del cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto: la soluzione adottata comporta uno slittamento verso mare di tutte le occupazioni. L’amministrazione vuole, innanzitutto, garantire la sicurezza di cittadini, turisti e anche dei lavoratori impegnati nell’opera e dunque le recinzioni di cantiere sono state progettate in modo che sia sempre garantito il passaggio per pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori delle attività commerciali che si affacciano sul Porto Canale; allo stesso modo, l’obiettivo è quello di limitare il più possibile l’inevitabile disagio che il cantiere comporterà alle attività commerciali insediate sul Porto Canale nel tratto in cui si sviluppa, garantendone l’apertura senza interruzioni e garantendo altresì il mantenimento in uso di una porzione di suolo pubblico per l’installazione di dehors. Si è arrivati dunque a una soluzione condivisa che rimarrà valida per tutta la durata dei lavori.

Così la vicesindaca Lorena Fantozzi: “Insieme agli uffici, all’impresa e ai titolari delle attività commerciali abbiamo messo a punto un nuovo assetto per le occupazioni di suolo pubblico interessate dal cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto: dobbiamo tenere conto di un’opera importante e della sicurezza di tutti. Sappiamo che parliamo di una zona delicata, ci sono disagi alla viabilità e ce ne saranno anche per queste attività commerciali ma siamo arrivati a questa soluzione condivisa per cercare di limitare il più possibile ogni effetto negativo”.