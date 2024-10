Cesenatico, Cannucceto sommerso: «Colpa del fossone, va curato meglio»

A Cannucceto, a seguito del nubifragio dello scorso fine settimana, buona parte dei campi si è tramutata in una distesa d’acqua, assumendo quasi l’aspetto di un mare interno. I residenti lanciano quindi un appello al Consorzio di Bonifica affinché si adoperi a tenere più pulito, sottoponendolo a manutenzioni costanti, il “Fossone”, canale di scolo che corre lungo Montaletto. Ormai, non ha più una profondità sufficiente e adeguata in caso di forti precipitazione per contenere l’acqua piovana. E la situazione è peggiorata dal fatto via Montaletto è una strada dalla carreggiata ristretta, che a poco a poco cala al di sotto del piano di campagna.

«Questo “fossone”, che da via Montaletto si allunga fino al bivio con via San Pellegrino, è un problema noto - segnala Ivana, un’abitante del posto - Servirebbe una maggiore cura, evitando di lasciare in loco gli sfalci quando si tagliano l’erba alta e le canne. È talmente basso che non è in grado più di tanto di scolare acqua in caso di forti piogge. E così, quando piove forte, la strada finisce per diventare un tutt’uno con il fosso, come è ancora capitato sabato. Noi residenti siano rimasti a sorvegliare il fossato tutto il giorno, per la paura che l’acqua straripasse. Come in parte è alla fine avvenuto, vista la tanta pioggia caduta».

Ad aggravare il problema è anche il fatto che, seppur lentamente, la strada scende verso il piano di campagna, “unendosi” al fosso. La carreggiata di via Montaletto è datata e per natura decisamente angusta, e tra l’altro non ha ancora un pista ciclabile che possa mettere al sicuro ciclisti e pedoni.