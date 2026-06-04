Cesenatico, campo sportivo di Villalta: scatta l’avviso pubblico

Scatta in queste ore l’avviso pubblico per la gestione del campo sportivo di Villalta, l’impianto in via XXV Aprile 26: la durata dell’affidamento in gestione sarà di 5 anni con un corrispettivo annuo di € 5.000 a favore del concessionario a sostegno delle iniziative per l’avviamento allo sport delle giovani generazioni. I criteri con cui saranno valutate le domande sono l’esperienza e attività svolta nel territorio comunale, l’attività tradizionalmente svolte a favore della comunità locale, la precedente esperienza nella gestione di impianti per la pratica di calcio e calcetto, l’esperienza professionale e specialistica degli istruttori ed allenatori, il piano delle manutenzioni ordinarie, collaborazione con il comitato di quartiere per l’organizzazione di feste ed iniziative, collaborazione con altre associazioni sportive del territorio comunale.

Il materiale per la candidatura è disponibile sul sito del Comune di Cesenatico e le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 22 giugno 2026 a mezzo pec.