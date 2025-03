Cesenatico, cambia il look di viale Carducci a Valverde

Sono cominciati i lavori su viale Carducci in corrispondenza della zona di Valverde: la ditta Romagnola Strade sta intervenendo su quattordici attraversamenti pedonali demolendo e ricostruendo i dossi presenti addolcendone la pendenza per adeguarli alle nuove norme del codice della strada. L’intervento permetterà anche di rifare la segnaletica orizzontale e rendere la carreggiata più sicura e fruibile. Allo stesso tempo, ci si occuperà di un importante intervento sulla pista ciclabile. Verrà infatti quasi interamente riposizionata la segnaletica che attualmente rende difficoltoso il passaggio pedonale, “spostando” i cartelli a margine della carreggiata pedonale. «I lavori sono in corso in questi giorni in modo da poter terminare tutto in tempo per la primavera e la stagione che sta per cominciare. La sistemazione dei dossi renderà la strada ancora più sicura, adeguandoci alle nuove norme del codice della strada. Quello dei cartelli che “disturbano” la ciclabile è un problema che ci hanno segnalato in tanti e che finalmente possiamo risolvere», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.