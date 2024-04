Cesenatico, cade in bici per colpa dell’asfalto e fa causa al Comune

Disarcionato dalla bicicletta a causa delle condizioni dell’asfalto adesso annuncia la volontà di fare una richiesta danni al Comune per lo stato della strada.

L’incidente è successo venerdì scorso, intorno alle 20. Il 64enne era in bicicletta in via Montaletto, nella zona di Cannucceto, insieme a un parente con disabilità. «All’improvviso - racconta - la ruota è finita in una crepa nell’asfalto che è stata misurata dalla polizia locale: profonda 12 centimetri e larga 4. La bici è rimasta in piedi e io sono volato nel fosso di fianco, ho sbattuto violentemente e sono svenuto. Chi era con me non poteva dare l’allarme e ci ha pensato una signora di passaggio. Sono stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini e sono stato dimesso il giorno dopo». Con una prognosi di venti giorni: un dente rotto, due costole incrinate, la faccia scorticata e dolorante, problemi a un ginocchio.

«Ho intenzione di chiedere i danni al Comune - continua - La strada è pericolosa e non bisogna aspettare il morto a intervenire. Lo stato dell’asfalto lo abbiamo anche segnalato all’amministrazione comunale poco prima della metà di marzo».

Il sindaco Matteo Gozzoli conferma e annuncia lavori imminenti. «È vero, ci è tato segnalato nel corso degli incontri di quartiere delle settimane scorse. Ci siamo attivati subito e i lavori in questa strada sono stati inseriti nel piano asfalti. I tempi previsti? Nei prossimi giorni daremo corso all’appalto ed entro l’estate saranno fatti i lavori in via Montaletto».