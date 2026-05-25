Cesenatico, cade dalla bici ma è troppo ubriaco per rialzarsi, poi prende a calci e pugni i Carabinieri e viene arrestato

Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 31enne marocchino, ritenuto presunto responsabile dei reati di “resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale” che, nella circostanza è stato denunciato anche per “rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale”.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che riferiva la presenza di un uomo, in sella alla propria bicicletta in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol che, dopo essere caduto a terra non riusciva a rialzarsi. I militari, giunti sul posto, hanno subito individuato e soccorso l’uomo il quale, ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari e, successivamente, li ha aggrediti con calci e pugni per cercare di impedire la sua identificazione e tentare di allontanarsi. Prontamente bloccato dai carabinieri e messo in sicurezza, è stato fatto medicare dal personale del 118 intervenuto sul posto, per le lievi lesioni riportate dalla precedente caduta.

L’uomo, senza fissa dimora e con diverse vicende penali alle spalle, è stato accompagnato in caserma dove, al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima. Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di firma giornaliero presso il comando Stazione Carabinieri per territorio, in attesa della prossima udienza.