Cesenatico, bufala sui social: “E’ caduta la ruota panoramica”

Uno stupido scherzo che doveva rimanere tra amici e che invece, come purtroppo spesso accade con i social, si è allargato creando un allarme ingiustificato. Un’immagine della ruota panoramica di Cesenatico caduta. E’ successo stasera intorno alle 20: una foto fatta con l’intelligenza artificiale mostrava la ruota distrutta. Inviata da una persona all’amico. Il quale a sua volta l’ha mandata a un altro e a un altro ancora. La falsa notizia si è allargata, per fortuna senza raggiungere canali ufficiali. Qualcuno è anche andato sul posto a verificare, ma la ruota era tranquillamente al suo posto. Uno scherzo di pessimo gusto, ma che dovrebbe far riflettere