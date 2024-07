Cesenatico, bloccata una banda di ladri armati di coltelli

Bloccata una banda di quattro bulgari, che probabilmente era in cerca di un luogo da svaligiare , vista la tanta attrezzatura “del mestiere” che trasportava in auto. Alla vista degli agenti della polizia locale hanno tentano di fuggire ma sono stati fermati. I controlli si sono poi estesi alla prima periferia, dove sono state identificate e allontanate tre cittadine rumene intente a prostituirsi nei pressi della Statale 16 Statale Adriatica.

Nella serata di mercoledì scorso, due pattuglie della polizia locale di Cesenatico, assieme a una pattuglia dei colleghi di Gatteo, ha intercettato in via Cecchini una Renault Megane con targa francese, che in prossimità del porto canale ha tentato di dileguarsi, ma è stata raggiunta e stoppata. A bordo c’erano quattro bulgari che risultavano residenti all’estero. La perquisizione ha consentito di rinvenire 5 coltelli, arnesi da scasso per fare effrazioni nelle abitazioni e due ricetrasmittenti scanner sintonizzate sulle frequenze radio delle forze dell’ordine. I quattro sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere, detenzione di strumentazione atta a captare o interrompere le conversazioni radio delle forze dell’ordine e possesso ingiustificato di grimaldelli.

Nella stessa serata i controlli hanno permesso di identificare e allontanare tre giovani che si prostituivano nelle stazioni di servizio della Ss16 Adriatica.

È stato inoltre segnalato un giovane alla guida della propria auto con 7 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish: gli è stata ritirata la patente per 30 giorni.

L’assessore Mauro Gasperini si congratula con gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Alessio Rizzo, , che spiega: «Stiamo cercando di controllare la città in maniera capillare sfruttando le sinergie con le altre forze dell’ordine. I fatti recenti ci hanno permesso di sventare probabili furti. Grazie alla polizia locale di Gatteo per il prezioso aiuto».