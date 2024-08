Cesenatico, bivacca in un hotel dismesso a Valverde: 50enne scoperto dalla Polizia

A Cesenatico nei giorni scorsi sono stati attivati alcuni controlli a strutture ricettive abbandonate nonché ad hotel regolari, ma che in passato avevano avuto qualche segnalazione per irregolarità varie. Nello specifico sono stati controllati due hotel dismessi ed in stato di abbandono nella zona di Valverde, dove in un caso è stato pizzicato un 50enne cittadino romeno, con precedenti di polizia, che si era introdotto illegalmente. Raccolta la denuncia-querela della proprietaria della struttura, il romeno è stato deferito all’autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici.

L’altro hotel dismesso, già oggetto di attenzione da parte degli agenti della Polizia di Stato e Locale è stato invece trovato vuoto, segno che i controlli precedenti hanno prodotto risultati positivi, facendo allontanare gli occupanti abusivi.

Un hotel, situato a Ponente di Cesenatico, che era stato visitato e sanzionato l’anno passato, durante un controllo svolto sempre da parte dei Poliziotti di rinforzo in riviera e dalla Polizia Locale, per irregolarità inerenti la registrazione degli ospiti, è invece risultato in regola. In totale sono state controllate quaranta persone, tra cui anche alcuni soggetti con precedenti penali.