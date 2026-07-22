Cesenatico, bimbo di 7 anni si perde nella notte in spiaggia mentre i genitori sono al ristorante, lieto fine grazie alla Polizia e al proprietario di un bagno

Un attimo di distrazione, il buio della spiaggia e poi il panico. Sono stati minuti di pura angoscia quelli vissuti da una famiglia originaria di Cesena ma residente all’estero, in Italia per un breve periodo di vacanza. La serata, che doveva essere un tranquillo momento di festa in un noto ristorante vicino al Porto Canale di Cesenatico insieme ad alcuni parenti, si è trasformata in un incubo quando un bambino di 7 anni, Andrea (nome di fantasia), è improvvisamente scomparso dal raggio visivo dei genitori.