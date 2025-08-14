Cesenatico, bimbo di 4 anni si perde, momenti di terrore per i genitori: la Polizia lo rintraccia

Nella tarda mattinata dell’antivigilia di ferragosto, le volanti del presidio di Polizia di Cesenatico transitando nella zona a ridosso dei Giardini a Mare, nei pressi degli stabilimenti balneari limitrofi al Porto Canale, sono stati intercettati da una donna, in evidente stato interessante (8° mese), visibilmente provata ed in forte stato di agitazione emotiva, che ha attirato in tutti i modi la loro attenzione.

Gli agenti hanno cercato di comprendere cosa fosse capitato alla donna e di prestarle la prima assistenza. La donna, una 38enne della provincia di Milano, disperata, tra i singhiozzi, ha informati i poliziotti di non trovare più il figlio di 4 anni. La donna ha riferito che, mentre si trovava in spiaggia, sotto l’ombrellone, intenta a giocare con il figlio, improvvisamente si è accorta che il piccolo non era più accanto a lei; in un primo momento ha pensato che il padre, 40enne, lo avesse portato con sé a fare il bagno. Il terrore ha preso corpo nella giovane coppia quando si sono resi conto entrambi che il figlio era in realtà sfuggito alla loro vigilanza.

Appresa la notizia, gli agenti hanno contattato immediatamente l’altro equipaggio del Presidio di Polizia, in servizi di volante, per iniziare le ricerche di Cristiano, così si chiama il bambino, acquisendo ogni notizia utile sulle sue caratteristiche fisiche e sull’abbigliamento indossato al momento della scomparsa.

Nelle ricerche, condotte a tappeto, sono stati coinvolti anche i bagnanti, il personale dello stabilimento balneare che ospita la coppia nonché quelli limitrofi, e gli addetti al salvataggio, utilizzando anche l’interfono per coinvolgere più persone possibili nelle ricerche.

Nel frattempo gli equipaggi delle volanti si sono divisi per meglio perlustrare la spiaggia ed il bagnasciuga, tenendosi reciprocamente in costante contatto.

Finalmente, dopo brevi ma estenuanti ricerche sotto il sole, durate circa una ventina di minuti, gli agenti hanno notato in prossimità della zona ludica per bambini di uno stabilimento balneare della zona, distante circa 200 metri dal luogo della segnalazione, un bimbo corrispondente alla descrizione fornita dalla mamma.

I Poliziotti gli si sono avvicinati e lo hanno chiamato per nome e questi, voltandosi verso di loro, con molta tranquillità, e con tanta sorpresa ed interesse, ha guardato queste divise blu che cercavano proprio lui, chiedendogli cosa fosse successo e perché lo cercavano.

A questo punto gli agenti hanno immediatamente avvisato la mamma di aver ritrovato Cristiano e prendendo quest’ultimo per mano lo hanno condotto a riabbracciarla.