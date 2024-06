Cesenatico, bimbi su bici gialle coi genitori di Pantani, vela di lana e pesce nostrano aprono la strada al Tour de France

Sale la febbre per l’arrivo del Tour de France, tra baby-ciclisti dell’asilo in giro per Cesenatico vestiti di giallo, sotto gli sguardi dei genitori di Marco Pantani, e un omaggio al Pirata sotto forma di una vela di lana preparata per l’occasione dalle appassionate di uncinetto.

Numeri da capogiro

Domenica 30 giugno la tappa Cesenatico-Bologna, di 200 chilometri, vedrà le strade invase da 176 corridori professionisti, 600 membri degli staff delle squadre, oltre a 4.500 persone al seguito della corsa, che avrà una copertura mediatica incredibile, in ben 190 Paesi di tutto il mondo, con 100 televisioni collegate, di cui più di 60 in diretta. Fin dalle 10 di mattina, le telecamere saranno puntate sul territorio Cesenatico per 40-60 minuti, con riprese spettacolari fatte da 4 elicotteri dell’organizzazione e droni. Si stima che saranno 150mila le presenze in Emilia Romagna tra Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza, con un indotto di 29 milioni di euro per l’Emilia-Romagna.

Il percorso

La partenza è prevista attorno alle 12.15, coi ciclisti che percorreranno, in una sorta di parata a velocità moderata, i viali Trento, Carducci, Roma e via Saffi, per poi voltare dal ponte Garibaldi su via Armellini in direzione ponente, passando da via Cecchini (sfilando accanto allo “Spazio Pantani”), via Gaza e via Mazzini, fin a raggiungere Zadina, entrare a Cervia in via Pinarella e raggiungere il lungomare Deledda. Oltre ai corridori, si muoveranno circa mille veicoli, di cui cento della carovana pubblicitaria.

Piccoli ciclisti tutti gialli

Aspettando l’arrivo dei campioni, ieri Paolo e Tonina Pantani hanno assistito a una tappa davvero speciale del Tour. Quella di cui sono stati protagonisti i piccoli del nido d’infanzia “Arcobaleno”, che hanno fatto una gita per Cesenatico in sella a bici di taglia mignon, donate dall’organizzazione francese. È stato uno spettacolo vedere questi bimbi felici, vestiti di tutto punto con divise di un vivace colore giallo Tour, lo stesso delle nuove biciclettine. Accompagnati dai loro insegnanti e dai genitori di Marco Pantani, hanno fatto anche visita al sindaco Matteo Gozzoli, sceso giù dal suo ufficio in Comune per riceverli.

La vela di lana per Pantani

Ma non è stata l’unica simpatica sorpresa in vista della tanto atteso giornata di domenica. L’associazione “Un mare di lana” ha lavorato mesi per realizzare una vela speciale coronata anche dal logo di Marco Pantani, in accordo con la famiglia. Ben 15 chili di lana sono stati lavorati a maglia, per realizzare 325 quadretti e 75 triangoli fatti all’uncinetto. Sono serviti 5 mesi di lavoro. È un omaggio non solo all’indimenticabile campione di Cesenatico ma anche alle caratteristiche “vele al terzo” delle barche da lavoro d’epoca, che qui sono state conservate e faranno da ambasciatrici dello splendore del porto canale, per la gioia degli spettatori del Tour. La vela di lana a bordo del lancione “Le tre fff” sarà issata in vetta all’albero il giorno del Tour.

Largo al pesce nostrano

Venerdì, a dare il benvenuto al Tour ci saranno anche il pesce nostrano e la cucina di mare, grazie all’evento “Origini”. L’ha ideato l’imprenditore ittico Roberto Casali, cesenaticense doc. Dalle 20.30, si potrà degustare in piazza Andrea Costa pietanze di pesce a chilometro zero, prodotto direttamente a Cesenatico da “Ecopesce” e cucinato dagli chef di una decina di hotel, Bagni e osterie. In programma, inoltre, showcooking e seminari enogastronomici.